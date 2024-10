Tusenvis i demonstrasjon mot valgresultatet i Georgia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Journalister fra nyhetsbyråene AFP og Reuters melder om tusenvis av oppmøtte utenfor nasjonalforsamlingens hovedbygning i Tbilisi.

Georgias president og flere opposisjonspartier har oppfordret folk til å demonstrere mot lørdagens valgresultat. Det prorussiske partiet Georgisk drøm er erklært som vinner av landets valgkommisjon.

Georgias EU-vennlige president Salom Zourabisjvili anerkjenner ikke resultatet av valget, og hun har kalt det hele for «sofistikert valgfusk». I tillegg hevder hun at landet er offer for en russisk operasjon, noe russiske myndigheter avviser.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen