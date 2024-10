Svensk tenåring tiltalt for drapsforsøk på danske MC-medlemmer

Den svenske gutten har sittet fengslet siden han ble pågrepet i april i år. Han skal ha ankommet Danmark med fly til Kastrup, der skal han ha blitt tatt imot av en irakisk kvinne i 30-årene, som også er tiltalt i saken.

Kvinnen skal ha gitt 16-åringen en 9 millimeter pistol og kjørt ham rundt.

Målet for turen skal ha vært en eller flere personer i MC-klubben Comanches' sitt klubbhus i Brøndby. Politiet skal ha vært av den oppfatning at 16-åringen var leid inn for å gjennomføre drapsplanene.

I saken til den tiltalte 16-åringen er også en 21 år gammel svensk mann mistenkt for å ha vært med på planleggingen. Han er i tillegg mistenkt for drapsforberedelser i tre andre saker der unge svensker er mistenkte gjerningsmenn.

Comanches ble dannet etter at Satudarah MC i Danmark ble splittet og nedlagt i mai 2023 og flere av de tidligere medlemmene gikk sammen om en ny klubb. I ettertid vurderte danske medier om nedleggelsen mer var et forsøk på å komme et mulig forbud mot Satudarah i forkjøpet.

Siden april har flere svenske tenåringer reist over til Danmark for å begå grov kriminalitet. To tenåringer er tiltalt for drapsforsøk og en 19-åring er dømt for å ha sprengt en håndgranat i København i slutten av juni. Ingen kom da til skade, men det ble store skader på en bygning.

