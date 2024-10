FN: Israels krigføring i Nord-Gaza kan ikke lenger tillates

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Sykehus er angrepet og helsearbeidere er tatt til fange. Tilfluktsrom er tømt og brent til grunnen. Hjelpearbeidere nektes å redde mennesker som ligger begravd i ruinene. Familier blir splittet og lastebillass med gutter og menn blir kjørt bort, sier FNs fungerende nødhjelpssjef Joyce Msuya.

– Det de israelske styrkene nå holder på med i Nord-Gaza, kan ikke lenger tillates, sier hun i en kunngjøring.

– Slik åpenbar mangel på respekt for helt grunnleggende menneskerettighetene og krigens lover må det settes en stopper for, sier Msuya.

Dødstallet stiger

Ifølge palestinske nødetater er 100.000 mennesker nå fanget i Nord-Gaza uten tilgang til mat, medisiner og drivstoff.

Det palestinske sivilforsvaret kan ikke lenger operere i området, der israelske styrker hevder å jakte på medlemmer av Hamas og andre militante grupper.

Ifølge det palestinske helsedepartementet er 96 mennesker drept i israelske angrep på Gazastripen bare det siste døgnet, og tallet på drepte siden oktober i fjor har dermed passert 43.000. Det store flertallet av ofrene er barn og kvinner.

Over 100.000 andre er såret. Mange av ofrene er lemlestet for livet, men må se langt etter helsehjelpen de trenger. Over halvparten av sykehusene i Gaza har måttet stenge, de gjenværende er overfylt og mangler det meste.

Uutholdelig

FNs generalsekretær António Guterres er sjokkert over Israels krigføring i Nord-Gaza som nå truer alle som befinner seg i området.

– Situasjonen for sivilbefolkningen som er fanget i Nord-Gaza er uutholdelig, sa han via sin talsmann Stephane Dujarric søndag.

– Gjentatte forsøk på å levere livsviktig nødhjelp som mat og medisiner nektes fortsatt med få unntak av israelske myndigheter, noe som setter utallige liv i fare, sa Dujarric.

Barbari

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reagerer også sterkt på Israels krigføring og beskriver situasjonen som «barbari».

– Det er alarmerende når vi er vitne til forestående sult, død og sykdom for hundretusener av sårbare mennesker i det nordlige Gaza. Og det skjer nå. I vår tid, sier han til VG.

– Nå er det viktig at det dramaet som dette er ikke forsvinner bort i storpolitikkens firkantede språk. Dette handler om mennesker, fortvilelse, frykt og håpløshet, sier Støre.

Støre minner om prinsippene som er nedfelt i den internasjonale humanitærretten.

– Når disse prinsippene brytes, slik som i Gaza, befinner vi oss i barbariet, sier han.

