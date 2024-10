Eide sterkt kritisk til Israels UNRWA-forbud

– Norge avviser på det sterkeste loven som ble vedtatt av Knesset i dag, som vil gjøre det umulig for UNRWA å operere i Palestina, heterd et i en uttalelse fra Eide.

– Dette er en alvorlig avgjørelse som vil påvirke sivile palestinere alvorlig. Mennesker som lider og lever i dyp nød, vil bli presset enda nærmere kanten, sier han.

Norge er en sterk støttespiller for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, både politisk og økonomisk, understreker Eide.– Ingen kan overta UNRWAs ansvar for å dekke de palestinske flyktningenes grunnleggende behov for mat, beskyttelse, husly, helsetjenester og utdanning, sier han.

– UNRWA gjør en enorm innsats når andre hjelpeorganisasjoner har blitt tvunget til å forlate Gaza, påpeker Eide.

– Knessets beslutning vil gjøre hele Midtøsten enda mer ustabilt. Det vil også undergrave Israels sikkerhet, sier utenriksministeren.

