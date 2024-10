Satellittbilder viser skader på to baser i Iran

Den ene basen mener eksperter tidligere hadde tilknytning til Irans atomprogram, mens den andre er forbundet med det iranske rakettprogrammet, viser satellittbilder som nyhetsbyrået AP har analysert.

På den første basen, Parchin-basen, viser bildene ødelagte og skadede bygninger. Det internasjonale atomenergibyrået mener at Iran i sin tid brukte basen til å teste eksplosiver som kunne utløse et atomvåpen. Iran avviser at de har planer om utvikling av atomvåpen

På den andre basen, Khojir-basen, er det også skader. Den mener ekspertene skjuler et underjordisk tunnelsystem med produksjonsfasiliter for raketter.

Iran har bare sagt at skadene etter angrepet var begrensede, og har ikke innrømmet at de to basene ble truffet. Men de opplyste at fire soldater som jobbet med luftvern, var drept.

Ayatolla Ali Khamenei sa søndag at det israelske angrepet ikke burde overdrives, og heller ikke undervurderes. Men han varslet ikke noe gjengjeldelsesangrep.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa på sin side søndag at angrepet førte til store skader, og at Israel oppnådde alle sine målsettinger.

