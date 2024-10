Nesten alle stemmene i Georgia er talt opp – regjeringspartiet utropes til valgvinner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mer enn 99 prosent av stemmene er talt opp, heter det fra valgkommisjonen søndag morgen.

Etter at de foreløpige resultatene kom lørdag, nektet den georgiske opposisjonen å godta resultatet.

– Valget har blitt stjålet fra opposisjonen. Dette er et konstitusjonelt kupp og maktmisbruk, sa Nika Gvaramia, som er leder for Akhali-partiet under en pressekonferanse natt til søndag.

Les også: Det sto mellom ufør eller gründer. Shakila valgte det siste (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)