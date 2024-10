Spionkamera avslører: Slik metter pingvinen riktig nebb i mylderet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pingvinkolonien teller tusenvis av individer.

– Hver forelder kommer en gang i uka med mat. De står overfor det samme problemet: Kyllingene ser alle helt like ut, innleder fortelleren i et klipp fra dokumentaren.

Keiserpingvinen i Antarktis, for yngre voksne kanskje mest kjent fra den Oscar-belønnede filmen «Happy Feet» fra 2006, sjarmerer nå på film igjen.

– Uka på jakt vil være bortkastet

Bakteppet er riktig nok alvorlig, da både klimaendringer og turisme har truet bestanden og dens levekår i mange år. Keiserpingvin er det eneste dyret i verden som hekker i Antarktis om vinteren, og er i dag listet som nær utrydningstruet hos IUCN, på norsk; Verdens naturvernunion for truede arter.

Ved hjelp av et spionkamera tar filmskaperne keiserpingvinenes liv hjem til oss i denne BBC-dokumentaren.

Serien i tre deler, «Spy in the huddle» (Spion i flokken) gir unike innblikk i hvordan pingviner lever livene sine i ulike områder. Filmens navn kommer av måten mange av opptakene er blitt gjort. Filmskaperne har plassert en nær naturtro robotutgave av pingvinen, med øyne som filmer, midt iblant dem.

Blant annet får vi følge en koloni keiserpingviner i Antarktis, hvor foreldrene har sitt svare strev med å finne sitt eget avkom blant de utallige identiske ungene, som roper utålmodige etter mat.

De voksne har brukt en uke på jakt etter fisk – og vil nødig mate feil unge.

– Hvis faren mater feil kylling, vil uka på jakt være bortkastet, blir vi fortalt i klippet som BBC publiserte som en smakebit for en uke siden.

Får mat til slutt

De små er alle kledd i grå dun, har svarte og hvite hoder og ligner hverandre på en prikk. Noen er innpåslitne mens de tigger om et stykke fisk. De vokser og er stadig sultne.

Foreldrene har imidlertid utviklet en metode for å finne sitt eget avkom. I videoen kan vi se hvordan en pingvinpappa vagger fra flokk til flokk med unger for å lokke på den han skal mate.

Ungen har også sitt unike rop, som visst nok ikke er til å ta feil av for det rette opphavet. Dersom et avkom i forkledning prøver seg, får den et lite kakk i hodet og beskjed om å komme seg videre.

Når riktig unge har gitt seg til kjenne, trekker de to seg til side og ungen må så gjennom en liten sjekk av atferd. Far skal være helt sikker på at han mater riktig unge med den hardt tilkjempede fisken fra de iskalde, strabasiøse omgivelsene.

Ungens eget, lille rop til faren gir den endelige bekreftelsen, og vi får se kyllingen stikke nebbet opp i farens gap for å nappe ut mat.

Når sant skal sies, er ikke de voksne keiserpingvinene så rent ulike, de heller.

---

Keiserpingvin

Er den største av nålevende pingviner. Hunnen og hannen er like store, de kan veie 35–40 kilo og blir cirka 110 centimeter lange. De lever vanligvis opp mot 20 år.

Det eneste dyret i verden som hekker i Antarktis om vinteren og er i dag listet som nær utrydningstruet hos Verdens naturvernunion for truede arter (IUCN). Årsaken er klimaendringer, som gir mindre fast sjøis, som den er avhengig av for å hekke, og dermed tap av leveområder.

Hunnen legger ett egg om høsten (i mai) og drar tilbake til havet, opptil 200 km bort fra kolonien. Hannen ruger på egget alene i to måneder gjennom vinteren uten å spise, og mister opp mot 50 prosent av sin egen kroppsvekt. Hunnene kommer tilbake fra havet når ungene er klekt. Hannene drar så til havs og blir borte i om lag én måned for å spise. Når familien igjen er samlet, bytter mor og far på å jakte mat til ungene.

Dykker 150–250 meter, i flere minutter, for å fange mat.

Keiserpingvinen ligner kongepingvinen, men er større og har mindre kraftfulle farger.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

