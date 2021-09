Flere utrydningstruede pingviner drept av honningbier

– Vanligvis lever pingvinene og biene side om side. Biene stikker ikke med mindre de provoseres. Vi jobber ut fra antakelsen om at et reir eller bikube i området ble forstyrret og førte til at bier flyktet fra reiret, svermet og ble aggressive, sier marinbiolog Alison Kock i Sør-Afrikas parkvesen, ifølge BBC.

– Dessverre møtte biene på en gruppe pingviner på veien, fortsetter hun.

De 63 kappingvinene, som også er kjent som afrikapingviner, var fra en koloni i Simonstown, ikke langt fra Cape Town. De ble funnet ved kysten med flere bistikk. Ifølge parkansatte er dette det første kjente angrepet på den verdenskjente stranda Boulder Beach på sørspissen av Kapp-halvøya.

Pingvinene hadde blitt stukket rundt øynene og på luffene, og dyra hadde ingen andre fysiske skader. En av pingvinene hadde blitt stukket 27 ganger.

Honningbier dør etter å ha stukket, og en rekke døde bier ble funnet på stedet. Biene er en del av det lokale økosystemet.

En annen død pingvin som også hadde fått flere bistikk, ble funnet i nærheten fredag forrige uke.

En kappingvin i et akvarium i Roma. (TIZIANA FABI/AFP)

Kappingvinen er små i størrelsen, og holder til langs kysten av det sørvestre Afrika. Bestanden synker raskt, ifølge Verdens naturvernunion. Det skyldes blant annet overfiske og endringer i dyras miljø, for eksempel tilgang til mat eller perioder med kulde eller tørke. I 2010 ble den registrert som truet art.

I den lille byen Simonstown, også skrevet Simon’s town, har en gruppe av den utrydningstruede arten funnet en nødhavn, skrev Aftenposten tidligere i år. Hvert år inntar de badebyen for å finne make og bygge reir. Siden 1980 har Boulders Beach vært vernet og et fristed for pingvinene, ifølge avisa. Arten har også fått oppmerksomhet i dokumentarserien Pingvinbyen.

