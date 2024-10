Gazas sivilforsvar stanser redningsarbeid – frykter for livet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israelske styrker har siden begynnelsen av oktober ført en massiv offensiv i Nord-Gaza, som først var fokusert på flyktningleiren Jabalia, for å hindre at Hamas omgrupperer seg.

– Vi er ute av stand til å yte humanitær hjelp til innbyggerne i Nord-Gaza på grunn av trusler fra de israelske okkupasjonsstyrkene, som truer med å drepe og bombe våre mannskaper om de forblir i Jabalia, sier sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal.

Nødetatene er en rekke ganger angrepet. Flere av dem er skadet, og andre er blitt etterlatt blødende på gata uten at noen kan redde dem, sier han.

Han viste et bilde av en utbrent bil, som han sa var det eneste kjøretøyet til sivilforsvaret i Nord-Gaza, inkludert Gaza by, og som han sa ble angrepet av israelske styrker i Beit Lahia.

Siden Israel startet offensiven 6. oktober i Jabalia, er operasjonen gradvis blitt utvidet til andre deler av Nord-Gaza. Bassal sier 770 mennesker hittil er drept i offensiven, at mange flere ventes å bli drept, og at mange døde ligger under ruinene.

Selv om mange titusener har flyktet, er det Ifølge UNRWA fortsatt 400.000 mennesker i Nord-Gaza.

Den israelske hæren sier at den gjennomfører operasjoner i Jabalia-området og har «eliminert flere titall terrorister».

Les også: Barth Eide: – FN er selv under angrep (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)