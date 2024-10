Ukrainas riksadvokat går av etter verneplikt-skandale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En gransking utført av den ukrainske sikkerhetstjenesten har angivelig avslørt den korrupte praksisen.

– Riksadvokaten må ta ansvar for politisk ansvar for situasjonen, sa president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse tirsdag, etter et møte med ukrainske sikkerhets- og forsvarstopper.

Få minutter senere kunngjorde riksadvokat Andrij Kostin sin avgang. Han viste til avsløringen av «skammelige fakta» knyttet til landets statsadvokatembeter.

Avsløringen dreier seg om erklæringer om funksjonsnedsettelser som er gitt til offentlige tjenestepersoner som vil slippe å bli sendt ut i krigen. Det skal være hundrevis av saker der folk har fått tak i slike erklæringer på feilaktig grunnlag.

Innkalling av vernepliktige til krigstjeneste er blitt en svært kontroversiell sak i Ukraina. Tidligere denne uken tok en ukrainsk mann sitt eget liv på et rekrutteringssenter etter å ha forsøkt å unnslippe militærtjeneste.

Les også: Advarer mot Nato-grep: – Da kan det eskalere

Les også: Putins talsmann: – Russland er ikke isolert

Les også: Sanna Marin får æren for svensk Nato-grep: – Ga dem den siste dytten