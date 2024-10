Måling: Et flertall av tyskere vil stanse våpenleveranser til Israel

I målingen, som er utført for magasinet Stern og kringkasteren RTL, svarte 60 prosent av de spurte at de er imot våpeneksporten, mens 31 prosent sa at de støtter den. De resterende 9 prosentene sa at de ikke hadde gjort seg opp noen mening.

Tyskland er etter USA landet som forsyner Israel med flest våpen. Landets statsminister Olaf Scholz gjentok forrige uke i nasjonalforsamlingen at regjeringen vil fortsette eksporten.

– Det er leveranser og det vil alltid være ytterligere leveranser. Israel kan stole på det, sa Scholz. Det er imidlertid uklart om det sendes våpen for tiden. Mellom mars og midten av august ble det ikke sendt våpen fra Tyskland til Israel, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Målingen ble utført av Forsa-instituttet 17. og 18. oktober. 1007 personer ble spurt over telefon, og målingen har en feilmargin på 3 prosentpoeng.

