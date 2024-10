Hamas’ øverste leder Yahya Sinwar er drept, ifølge Israels regjering. Det melder NTB torsdag kveld. Sinwar antas å ha vært en av hjernene bak Hamas’ angrep på Israel 7. oktober i fjor.

Sinwar ble drept av israelske styrker sør på Gazastripen onsdag, opplyser den israelske hæren (IDF).

Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad mener dette setter Israel i en ny situasjon.

– Det er en ny situasjon, for Israel, for de har tilsynelatende nådd målet om å eliminere Hamas. Hvis ikke, er det uklart hva det innebærer å utrydde Hamas. Hvis ikke målene er nådd nå, hva er egentlig målene? spør han retorisk.

– For Hamas er dette nederlag, for alle lederne deres er drept. Sinwar bandt Hamas sammen mer enn noen annen siden 2007 etter han ble leder i sommer, fordi han var leder både for den politiske og den militære fløyen, og for Hamas både i Gaza og utenfor, sier Tuastad til Dagsavisen.

Yahya Sinwar. Her avbildet i april 2022. (Adel Hana/AP)

Flere mulige utfall

Tuastad tror Hamas på kort sikt vil kunne utpeke en ny leder.

– Spørsmålet er om den nye lederen, særlig hvis det er en leder som sitter i Qatar, vil ha autoritet over de væpnede styrkene i Gaza.

Da tidligere Hamas-leder Ismail Haniyeh, som ble drept i juli, hadde autoriteten, måtte Sinwar underlegge seg den, påpeker Tuastad.

– Så spørsmålet er hvor disiplinerte vil de være, eller om de vil bli atomiserte. Og hva skjer med Hamas i Gaza og hvilken forbindelse blir det mellom ledelsen i eksil og styrkene i Gaza? For Israel sin del, har man en usikkerhet om nettopp hva man vil med Gaza, sier Tuastad.

– Hvor står Hamas nå?

– Det er en mulighet som ligger her, for Sinwar sin politiske linje var flerfrontskrig. Gjennom 7. oktober-angrepet ønsket han å få Hizbollah involvert, og da Iran ble inkludert fikk han mer enn han hadde drømt om. Han ønsket en eskalering og fikk det, sier Tuastad, og legger til at Sinwar var imot forhandlinger.

– Mens andre deler i Hamas er kanskje mer interessert i en politisk løsning. Man kan se for seg at proppen mot enighet i forhandlinger, Sinwar, nå er borte. Faren er at man ikke vet hvilken kontroll man har over Hamas i Gaza nå.

Kortsiktig jubel i Israel

Med drapet på Sinwar, blir det et spørsmål hva mer som gjenstår før Israel kan si «oppdrag utført», eller om de vil fortsette krigen, slik statsminister Benjamin Netanyahu meldte torsdag kveld.

– På kort sikt er det sånn at det er jubel og glede i Israel. Sinwar representerte noe tilsvarende det Bin Laden var for USA. Men hvis de har eliminert alle målene sine, hva vil man med Gaza nå? Netanyahu har en oppskrift for krig, men ikke for fred. Spørsmålet er hva som skjer videre, skal det være evig krig? Dette kan føre til et økt press mot Israel og tvinge fram et svar på det spørsmålet, mener Tuastad.

NTB skriver at Israels president Isaac Herzog berømmer IDF for å ha «eliminert erketerroristen» som «i årevis har vært ansvarlig for avskyelige terrorhandlinger mot israelske sivile, borgere i andre land og drap på tusenvis av uskyldige mennesker».

Mens utenriksminister Israel Katz mener Sinwars død muliggjør en umiddelbar løslatelse av israelske gisler og en ny virkelighet på Gazastripen uten Hamas.

– Hva med gislene, deler du Israels utenriksministers syn på at det vil kunne gi mulighet til umiddelbar løslatelse?

– Umiddelbart høres det optimistisk ut, for at Hamas skal overgi seg i Gaza virker ikke sannsynlig. Forrige gang de prøvde å frigjøre gisler gjennom væpnet aksjon, drepte Hamas gislene. Men også her var Sinwar en propp, så det kan være man er mer forhandlingsvillige i Hamas ledelse i eksil nå. Haniyeh var en som man hadde ført forhandlingene ganske langt med. Hvis de får en ny leder som følger hans linje, kan vi få forhandlinger om gislene.

Kan ønske reokkupasjon

USAs forsvarsminister Lloyd Austin skal ifølge en amerikansk tjenestemann ha snakket med sin israelske motpart Yoav Gallant, og Natos generalsekretær Mark Rutte sier han ikke vil savne Hamas-lederen, ifølge NTB.

Samtidig ber Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock Hamas om å løslate alle gislene og legge ned våpnene.

– Hva tror du er Israels endelige mål?

– Det er elementer i Israel som ønsker en reokkupasjon og en buffersone i Gaza, mener Tuastad.

– Samtidig har Netanyahu og regjeringen behandlet palestinske selvstyremyndigheter som sin fiende. Men en slik israelsk alenegang i Gaza er på kollisjonskurs med resten av verden, bortsett fra Donald Trump, sier han.

– Demokratene er utålmodige allerede før dette drapet, og satte spørsmålstegn ved aksjonen nord i Gaza der de har hatt beleiring og forsøker å fordrive befolkningen – uten å lykkes foreløpig. Det store spørsmålet er om vi får en israelsk alenegang, eller om Israel blir tvunget med på en amerikanskledet plan for hva som skal skje.

