Moldova velger president og har folkeavstemning om EU

Det er i alt elleve presidentkandidater som kjemper om makten, blant dem landets nåværende president Maia Sandu, som er EU-vennlig og favoritt til å vinne.

Moldova er i likhet med Ukraina ett av EUs søkerland.

Enkelte av de andre kandidatene ønsker et tett økonomisk samarbeid med Russland. Ettersom det er så mange kandidater, vil muligens ingen av dem få over 50 prosent av stemmene. Det betyr i så fall en ny og avgjørende valgrunde. Ifølge meningsmålinger har Sandu cirka 36 prosents oppslutning.

– Jeg stemte fordi det er moldoverne selv, ikke løgner og skitne penger, som bør avgjøre deres skjebne, sa Sandu etter å ha avlagt stemme.

I forkant av valget har Nato-sjef Mark Rutte anklaget Russland for å forsøke å stanse Moldovas vei mot EU-medlemskap. Også landets provestlige regjering og president har anklaget Russland utidig innblanding, blant annet ved hjelp av desinformasjon, dataangrep og bestikkelser.

Moldova er en tidligere sovjetrepublikk som ligger mellom Romania og Ukraina, og som erklærte seg som et uavhengig land i 1991. Før dette hadde russiskvennlige separatister tatt kontroll over regionen Transnistria, som siden har fungert som en utbryterrepublikk.

Det har vært frykt for at Russland vil kunne bruke makt til å få på plass et russiskvennlig regime i Moldova, slik de forsøkte med invasjonen i Ukraina.

Et flertall av Moldovas innbyggere snakker rumensk, men landet har også en stor russiskspråklig minoritet.

