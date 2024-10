Ukraina bekrefter fangeutveksling med Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Videoen er lagt ut på Telegram-kontoen til president Volodymyr Zelenskyj.

– Hver gang Ukraina redder sine folk fra russisk fangenskap, kommer vi nærmere dagen da alle som sitter i russisk fangenskap, er frie igjen, skriver Zelenskyj i en melding som følger videoen.

Fredag kveld opplyste russiske myndigheter at de har utvekslet 95 ukrainske fanger mot 95 russiske fanger. En video fra det russiske militæret viser smilende soldater som går om bord i en buss.

De forente arabiske emirater var med på å mekle fram avtalen, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Flertallet av fangene som nå får reise hjem, ble tatt til fange i den russiske Kursk-regionen, der Ukraina innledet en motoffensiv i august.

Russland og Ukraina har utvekslet fanger nærmere 60 ganger i løpet av den over to og et halvt år lange krigen.

