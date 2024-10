Flere såret i russisk angrep på Zaporizjzja

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lederen for militæradministrasjonen i Zaporizjzja, Ivan Federov, meldte først på Telegram at fire mennesker var skadet.

Ukrainske medier melder at minst to russiske glidebomber eksploderte i sentrum av Zaporizjzja tidlig på kvelden, og at flere bygninger fikk store skader.

Redningsmannskapene lette etter flere mulige døde eller sårede i ruinene.

Byen Zaporizjzja er under ukrainsk kontroll, mens russere har okkupert atomkraftverket med samme navn ikke langt unna.

