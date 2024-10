Bjørn drept i Sverige etter angrep på elleveåring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet skjedde da mannen og sønnen var på elgjakt i skogene ved Edsbyn i Hälsingland. Ingen av dem kom til skade, og bjørnen ble skutt.

– Det kunne like gjerne ha vært en katastrofe her i kveld. At jeg kunne ha endt opp med én sønn mindre, sier faren til P4 Gävleborg.

Han sier at sønnen nærmet seg et hull i bakken da bjørnen plutselig stormet fram mot ham. Faren rakk å løfte geværet og skyte før bjørnen nådde sønnen.

Politiet har innledet etterforskning for å kunne utrede hendelsesforløpet.

