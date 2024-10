Zelenskyj advarer EU: Manglende støtte til seiersplan vil styrke Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyj kom torsdag til Brussel for å presentere sin nye seiersplan for europeiske stats- og regjeringssjefer på EU-toppmøtet.

Der advarte han mot ikke å støtte alle delene av fempunktsplanen.

– Det vil være en stor feil. Det vil være å styrke Russland, slo Zelenskyj fast på et møte med pressen i etterkant.

Orban advarer

Flere av de tyngste EU-landene, som Frankrike og Tyskland, har allerede blitt orientert om planen, som ifølge Zelenskyj kan få slutt på krigen innen ett år.

– Planen vil styrke Ukraina. Det gode med den er at den ikke er avhengig av russisk velvilje, sa han.

Zelenskyj sier også at de fleste som tok ordet på EU-møtet, uttrykte full støtte.

Ungarns statsminister Viktor Orban er imidlertid blant dem som advarer mot seiersplanen.

– Den er mer enn skremmende, skriver Orban på Facebook.

Ber om Nato-invitasjon

Et sentralt punkt i planen er at Nato sender en formell invitasjon til Ukraina om medlemskap i alliansen.

– Det vil gi vårt folk håp. Det ukrainske folket er vårt viktigste våpen i denne krigen. En invitasjon vil gi oss følelsen av at vi ikke står alene, sa Zelenskyj – vel vitende om at det vil ta tid med å få godkjent selve Nato-medlemskapet.

I tillegg vil det få Vladimir Putin til å skjønne at hans geopolitiske beregninger er verdiløse, mener den ukrainske presidenten.

Et vedtak om å sende en invitasjon krever enstemmighet i Nato. Til nå har den rådende oppfatningen vært at det ikke er mulig å sende en invitasjon til et land som er i krig.

Nato har samtidig gjentatt en rekke ganger at Ukraina har en plass i alliansen, men ikke sagt noe om når eller hvordan det skal skje.

– Vil hate Putin

Etter mer enn to og et halvt år med krig er Ukraina på vikende front i Donbas-regionen øst i landet. Samtidig øker presset på en exit-strategi, noe som ifølge Zelenskyj bare kan skje med økt vestlig støtte.

Presidenten vil nå ha grønt lys til å bruke vestlige våpen mot mål inne i Russland. Her har særlig USA og Tyskland vært tilbakeholdne.

– Slik kan russerne kjenne krigen på kroppen og begynne å hate Putin for det, sa han til EU-lederne.

Diskutert med Trump

Zelenskyj har også diskutert seiersplanen med både USAs president Joe Biden og presidentkandidat Donald Trump.

– Trump lyttet. Han sa jeg hadde gode argumenter, sier han.

Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance har imidlertid uttalt at det ikke er noen plass i Nato for Ukraina.

Zelenskyj sier også at han har etterretning som viser russiske planer om å sende opptil 10.000 nordkoreanske soldater til krigen.

– Dette er første skritt mot en ny verdenskrig, advarer han.

Trenger penger

Blant tingene som EU-landene skal diskutere, er planen om et nytt lån til Ukraina på 35 milliarder euro – med sikkerhet i avkastningen fra de russiske midlene som ligger nedfryst i europeiske banker.

– Det er viktig at vi får pengene så fort som mulig, understreker Zelenskyj.

Han ber også Ungarn slutte å blokkere et vedtak om å utvide «frysetiden» for de russiske midlene fra seks måneder til tre år. En slik utvidelse kan føre til at blant annet USA vil gi mer støtte.

