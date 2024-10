USA: Dommer Georgia stopper manuell telling av stemmer

Dommer Robert McBurney skriver i tirsdagens kjennelse at det var på sin plass å sette endringen på vent fordi den skapte ny usikkerhet i prosessen bare noen uker før valgdagen 5. november.

– Alt som tilfører usikkerhet og uorden i valgprosessen, tjener ikke offentligheten, heter det i kjennelsen.

Georgia valgstyre ga i august medlemmer av fylkenes valgstyrer myndighet til å undersøke avvik mellom antallet avgitte stemmer og antall velgere i hver valgkrets, samt å gjennomgå en mengde valgrelaterte dokumenter før de godkjenner resultatene. Avstemningen om dette endte 3-2, og tre Donald Trump-allierte sørget for flertall.

Dommeren poengterer at det er for mange ubesvarte spørsmål rundt regelens utforming, samt at endringen krever for mye og kommer for sent.

I 2020 tapte Trump presidentvalget mot Joe Biden i Georgia, og etterpå kom han med falske påstander om utbredt valgfusk.

– Helt fra starten var denne regelen et forsøk har å forsinke resultatene slik at det kan sås tvil om utfallet, og demokratiet vårt er blitt sterkere takket være denne avgjørelsen om å blokkere den, sier Quentin Fulks, talsperson for Demokratenes valgkamporganisasjon.

Les også: – Helt ærlig, hold opp med å bekymre dere for Donald Trump

Les også: – J.D. Vance «snakker MAGA» på en annen måte enn Donald Trump (+)*

Les også: Advarer Kamala Harris: – Ikke gjør samme tabbe som Clinton (+)