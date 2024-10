Elon Musk eneste pengegiver til Trumps valgkamp de siste månedene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beløpet tilsvarer over 800 millioner kroner. Pengene er gitt i løpet av en periode på tre måneder til America PAC – en gruppe som Elon Musk selv har etablert. Gruppen har som mål å få velgere i amerikanske vippestater til å stemme på Donald Trump.

PAC er en forkortelse for politiske handlingskomiteer. De spiller en vesentlig rolle i presidentvalget, blant annet ved at de leier inn personer som går fra dør til dør for å overtale velgere til å stemme på den ene eller andre kandidaten.

Eneste giver

Opplysningene om Musks økonomiske støtte kommer fra USAs føderale valgmyndigheter. I perioden fra juli til september brukte America PAC 72 millioner dollar på valgkampen. I tillegg viser oversikten at gruppen fortsatt hadde 4 millioner igjen på bok i slutten av september.

Musk, som er verdens rikeste mann og blant annet er kjent som Tesla-gründer og eier av den sosiale plattformen X, var America PACs eneste bidragsyter i den aktuelle perioden.

Trumps valgkamp er helt avhengig av midler fra slike grupper, og opplysningene avslører at Musk spiller en vesentlig rolle i opptakten til presidentvalget 5. november – et valg som er ventet å bli et svært tett oppgjør mellom republikaneren Trump og demokraten Kamala Harris.

Støttet gruppe i hemmelighet

Nyhetsbyrået Reuters avslørte nylig at Musk i årevis har gitt penger til en konservativ politisk gruppe, lenge før han offentlig sto fram som Trump-tilhenger.

Musk selv har oppgitt at han tidligere har stemt på Demokratenes presidentkandidater, inntil han i år har stått fram som Trump-tilhenger.

I juli ga han offisielt sin støtte til Trump, samme måned som han dukket opp på et valgkampmøte som Trump holdt i Pennsylvania.

America PAC har ikke villet kommentere opplysningene om Musks økonomiske bidrag, og Musk har ikke svart på en henvendelse fra Reuters.

