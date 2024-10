Netanyahu: Vil lytte til USA, men ta egne avgjørelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttalelsen kobles til en artikkel i Washington Post.

Der heter det at statsminister Benjamin Netanyahu har lovet at Israel kun kommer til å angripe militære mål i Iran, ikke mål knyttet til olje eller landets anlegg for kjernefysisk forskning.

Løftet skal ha blitt gitt i en samtale som Netanyahu hadde med USAs president Joe Biden i forrige uke, samt i en samtale mellom USAs utenriksminister Lloyd Austin og Israels utenriksminister Yoav Gallant. Beskjeden ble møtt med lettelse i Det hvite hus, opplyser ikke navngitte kilder til Washington Post.

Israel har varslet at de vil gjengjelde rakettangrepet som Iran gjennomførte mot Israel 1. oktober.

