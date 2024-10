– Det som bekymrer meg, er at vi ikke ser noen utgang på dette. Jeg ser ingen vei ut for Libanon akkurat nå, sier Bendik Sørvig, som er stedlig representant for den humanitære organisasjonen Norwegian Aid Committee (Norwac) i Libanons hovedstad Beirut. Beirut er blant de libanesiske områdene som nå er under angrep fra Israel, i tillegg til at FNs fredsbevarende Unifil-styrker har blitt rammet flere ganger.

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømte mandag israelske angrep mot Unifil i Libanon, ifølge NTB. Det samme gjorde FNs generalsekretær Antonio Guterres.

– Men israelerne møter ikke diplomatisk motstand av betydning, samtidig som de tilsynelatende har satt Hizbollah så langt tilbake at det virker som om de ikke har noe særlig insentiv for å stoppe, sier Sørvig til Dagsavisen, og legger til:

– Det er skummelt, for hvor langt er de villige til å gå i Libanon? Vi har jo sett i Gaza, hvor langt de har vært villige til å gå der.

Bendik Sørvig i Norwac. (Privat)

Få trygge steder

Sørvig har bodd og arbeidet i Libanon en årrekke, både som journalist og bistandsarbeider, og har skrevet flere bøker om landet. Om en ukes tid drar han ned til Beirut etter et opphold i Oslo.

I Beirut bor han med sin ektefelle, og han tenker at de er trygge der de bor. Samtidig forteller han at mange nå er skremt over at stadig færre bydeler i Beirut regnes som sikre områder. I de sørlige bydelene er nesten alle innbyggerne jaget på flukt etter angrepene fra Israel. Sørvig ser likevel fram til å dra nedover igjen.

– Det føles riktig å være der akkurat nå, sier han.

Han antar at hjelpebehovet har vokst seg enda større enn de var da han forlot landet for snart tre uker siden. Mange flyktninger mangler mat, vann og helsehjelp, og blitt såret i angrepene.

– Det har vært roligere de siste dagene, men det kommer nok flere angrep på Beirut, tror bistandsarbeideren.

Han er også bekymret over det han kaller en annen X-faktor: Iran, og faren for en storkrig i Midtøsten, noe som selvsagt også vil påvirke situasjonen i Libanon. Men han er ikke overrasket over over Israels angrep på Unifil-styrkene. Det har skjedd før, påpeker han.

Rødt og partiets utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes har tatt opp situasjonen i Libanon i Stortinget. (NTB Scanpix)

Vil styrke Unifil

Situasjonen i Libanon er nå løftet inn i Stortinget. Partiet Rødt la torsdag i forrige uke fram en omfattende forslagspakke der de ønsker at Norge skal ta en lederrolle i «å stanse Israels krigføring og hindre at Libanon blir et nytt Gaza». Ett av forslagene går ut på å forsterke FNs fredsbevarende styrker i Libanon, Unifil.

«FNs sikkerhetsråd fornyet 28. august Unifils mandat, men i lys av Israels invasjon og den eskalerende krigen er det åpenbart at styrken på 10.500 soldater ikke er i stand til å håndheve mandatet», skriver Rødt i forslaget. «For å gjenopprette fred og beskytte sivile må Norge ta initiativ til at FNs sikkerhetsråd øker omfanget på de fredsbevarende styrkene».

– De 40 landene som deltar i Unifil fordømmer jo angrepene på FNs fredsbevarende styrker, men det hjelper lite så lenge Netanyahu kan regne med fortsatt materiell støtte fra Vesten. Både investeringer, og ikke minst våpenteknologi og våpenkomponenter, sier Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes.

«Helvete på jord»

Moxnes mener Israel er godt i gang med å utvide «det helvete på jord Israel har skapt i Gaza» til Libanon.

– Over en million libanesere er på flukt, og tett befolkede områder blir bombet. Det er også ekstremt, men ikke overraskende, at Israel angriper FN. De har jo gått etter FN tidligere, ikke minst på Gaza, sier Moxnes til Dagsavisen.

Han viser til at også FNs generalsekretær António Guterres nå har advart om at alle angrep mot fredsbevarende styrker potensielt kan regnes som krigsforbrytelser.

– Israel bomber altså også løs i hovedstaden i et suverent land, fullstendig i strid med folkeretten, og med katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen, sier Rødts utenrikspolitiske talsperson, som håper Rødts forslagspakken vil få støtte i Stortinget.

– Vi vil at Norge skal bidra til å legge alt det presset de kan på Israel. Jeg håper at regjeringen ikke lenger gjemmer seg bak et fromt ønske om å være en slags objektiv megler som legger til rette for forhandlinger, men heller tar konsekvensen av Norges moralske og folkerettslige ansvar om å hindre et folkemord og prøve å stanse en storkrig i Midtøsten, sier han.

