Netanyahu godtar ikke våpenhvile som ikke hindrer Hizbollah i å oppruste

Benjamin Netanyahu er tydelig på at han ikke vil gå med på en våpenhvileavtale som gir iranskstøttede Hizbollah anledning til å skaffe mer våpen og flytte på styrkene sine.

– Statsministeren fortalte president Macron at han motsetter seg en ensidig våpenhvile, som ikke vil endre sikkerhetssituasjonen i Libanon og vil føre landet tilbake til sin tidligere tilstand, skriver den israelske statsministerens kontor i en uttalelse.

Macron har bedt om både våpenhvile og en stans i eksporten av våpen til Israel som blir brukt i Gaza og Libanon.

Det ble ikke godt mottatt hos Netanyahu som i uttalelsen understreket at «Israel opererer mot terrororganisasjonen Hizbollah for å hindre den fra å true Israels borgere på den nordlige grensen og for å gjøre dem i stand til å returnere trygt til sine hjem».

På mandag avviste Frankrike kravene fra Netanyahu om at FNs fredsbevarende styrker i Libanon (Unifil) måtte trekke seg unna sine posisjoner. Israels ambassadør i Frankrike har også blitt kalt inn på teppet for å svare etter at Israel skjøt mot flere av Unifils posisjoner i Sør-Libanon.

