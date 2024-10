Væpnet mann pågrepet ved Trump-valgmøte

Den 49 år gamle mannen kjørte i retning av valgmøtet i en svart SUV da han ble stanset av politiet, som hadde satt opp et kontrollpunkt. Han ble løslatt mot kausjon søndag og må møte i retten 2. januar.

– Hendelsen påvirket ikke sikkerheten til Trump eller noen av deltakerne på valgmøtet, heter det i en uttalelse fra politiet i Riverside County.

Dette opplyser også livvakttjenesten Secret Service.

– Selv om det ikke er gjort noen føderale pågripelser så langt, er saken under etterforskning, melder det føderale politiet FBI og påtalemyndigheten i en felles uttalelse.

Uklart motiv

Det er uklart hva slags motiv mannen hadde for å ha våpen med seg. Saken kommer likevel bare uker etter et mulig attentatforsøk mot Trump i Florida, og noen måneder etter et attentatforsøk mot Trump i Pennsylvania der to personer inkludert skytteren ble drept.

Riverside-sheriff Chad Bianco, som er Trump-tilhenger og var til stede på valgmøtet, kommenterte saken på en pressekonferanse.

– Jeg tror virkelig at vi forhindret enda et attentatforsøk, sa Bianco, som samtidig vedgikk at dette var spekulasjoner.

Flere ID-er

Ifølge sheriffen hadde den mistenkte flere pass og ID-kort med ulike navn i bilen. 49-åringen, som er fra Las Vegas, er siktet for å være i besittelse av et ladd våpen og et magasin med høyere kapasitet enn hva som er standard. Sheriffen opplyser at ytterligere siktelser vil komme fra føderale myndigheter.

Trumps valgkamporganisasjon har foreløpig ikke kommentert saken.

Det vakte oppsikt at Trump valgte å holde valgmøte i California, en delstat han neppe vinner i. I Coachella, som er kjent for sin musikkfestival, trakk han likevel mange tilhengere til valgmøtet i 38 graders varme.

