FN-byrå: Israel har kuttet Nord-Gaza fra resten av Gaza

Kontoret sier også at de er sjokkert over at Israel fortsetter angrepene over en uke etter at de startet, mens det befinner seg titusener av sivile palestinere i det nå tilsynelatende avsperrede området.

Mandag morgen ble minst ti personer drept og over 40 såret i et israelsk angrep på en matstasjon i flyktningleiren Jabalia i Nord-Gaza, og senere mandag ble ytterligere minst åtte drept og mange såret i et angrep i Sheikh Radawan-nabolaget i Gaza by.

Folk er fanget uten tilgang på mat og andre forsyninger, fastslår FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) om situasjonen i Nord-Gaza.

– I skyggen av opptrappingen av kampene i Midtøsten ser det israelske militæret ut til å ha kuttet Nord-Gaza fullstendig fra resten av Gazastripen, og de gjennomfører angrep uten å ta noe som helst hensyn til livet og sikkerheten til sivile palestinere, skriver OHCHR i en uttalelse mandag.

Hauger med sand

Ifølge meldingen har kontoret også mottatt meldinger om at israelske styrker har plassert hauger med sand i et viktig veikryss, noe som i praksis kutter Nord-Gaza fra resten av området. Alle som forsøker å flykte, blir beskutt, ifølge meldingen.

Kontoret uttrykker bekymring for at isoleringen av Nord-Gaza betyr at Israel ikke har til hensikt å la sivile palestinere returnere til sine hjem, og at ordren om evakuering innebærer en storskala tvungen forflytning av hele den sivile befolkningen.

Israel sier at ordren om evakuering har som mål å skille Hamas-krigere fra sivile, og benekter at det foreligger en konkret plan om å renske sivile ut av Jabalia og andre områder i jord.

Jabalia i fokus

Jabalia-leiren har vært i fokus for en israelsk offensiv i rundt ti dager, og IDF har omringet leiren og sendt stridsvogner inn i byene Beit Lahiya og Beit Hanoun, der de har som uttalt mål å renske ut angivelige Hamas-styrker som forsøker å omgruppere seg der.

Folk i Jabalia er fanget mellom israelske krav om å flytte sørover og Hamas-advarsler mot å dra siden det er for farlig.

Mange vil uansett ikke flytte fra sine hjem og frykter at de aldri vil få komme tilbake om de drar.

– Vi blir angrepet fra lufta og fra bakken, non stopp i en uke. De vil ha oss til å dra, de vil straffe oss for å nekte å forlate hjemmene våre, sier 26 år gamle Marwa som har flyttet med sin familie til en skole i Gaza by.

Umulige levekår

Men offensiven har vist hvor umulig livet er blitt for sivile i Gaza mens kampene har skiftet fra sted til sted i Gaza, og befolkningen gang på gang blir presset til å flytte fra sted til sted.

FN kaller levekårene til de 50.000 palestinerne som fortsatt er i leiren, for håpløse, uten rent vann, bakerier, helsesentre eller tilfluktsrom.

Den nordlige delen av Gaza med over halvparten av enklavens befolkning på 2,3 millioner ble utsatt for intens bombing i krigens første fase, og hundretusener av mennesker måtte forlate sine hjem etter israelske evakueringsordrer. 400.000 mennesker ble likevel værende i Nord-Gaza, ifølge FN.

Frykt for utrenskning

En plan som en gruppe tidligere generaler har lagt fram, skaper frykt for at Israel har som mål å tømme Nord-Gaza fullstendig for sivile, slik at gjenværende krigere kan tvinges til å overgi seg.

Men IDF-talsperson Nadav Shoshani avviser at det fins en slik plan, og sier at deres hensikt er å evakuere sivile mens de militære opererer mot «terrorceller» i Jabalia.

General Giora Eiland, som er planens hovedforfatter, sier at hans plan har til hensikt å presse Hamas til å løslate de gjenværende gislene uten at det blir nødvendig å sende inn soldater.

Poliovaksinering i gang

Denne uka har FN satt i gang andre runde med poliovaksinering i Gaza etter at første runde ble gjennomført tidligere i høst.

– Poliovaksinasjon i det sentrale Gaza har begynt. Vi oppfordrer alle foreldre og omsorgspersoner til å sørge for at barna deres får vaksinen, skriver Verdens helseorganisasjons kontor i de okkuperte områdene på X mandag.

591.700 barn under ti år, som fikk første dose for noen uker siden, skal etter planen få den andre dosen. Vaksinasjonen skal foregå i tre faser: Først sentralt i Gaza, så i sør og til slutt i nord.

Det er knyttet større bekymring til denne runden enn den første vaksinasjonsrunden på grunn av Israels opptrapping i Nord-Gaza de siste ukene.

– Forholdene på bakken er mye mer komplisert denne gangen, sa Jean Gough i Unicef søndag.

