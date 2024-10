Zelenskyj sier ukrainske styrker holder stand i Kursk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyjs uttalelse kommer etter at det russiske forsvarsdepartementet fredag sa at de hadde gjenerobret to landsbyer i regionen. Ukrainske styrker trengte inn i Kursk i august.

– Når det gjelder operasjonen i Kursk, forsøkte Russland å presse våre styrker tilbake, men vi holder de definerte linjene, sa Ukrainas president i sin daglige videotale lørdag.

Han har erkjent at offensiven mot Kursk hadde som mål å trekke russiske styrker vekk fra fronten i Øst-Ukraina, der russerne har hatt jevn fremgang de siste månedene.

I videotalen sier Zelenskyj at forholdene er svært vanskelig i regionene Donetsk og Zaporizjzja, som delvis er under russisk kontroll.

– Fienden utfører rå handlinger, og våre enheters motstandsdyktighet er avgjørende. Alt avhenger av vår even til å stå imot, sier presidenten.

I lørdagens tale sier han også at han ved hjelp av vestlige investeringer vil utvide landets våpenproduksjon betydelig.

– Vår industrielle kapasitet åpner for å produsere langt flere droner, artillerigranater og militært utstyr enn landets økonomisk kapasitet tillater, sier han. Zelenskyj sier vestlige partnere kan bidra økonomisk, særlig ettersom mange av dem ikke har nok våpen å avse.

Les også: Zelenskyj på europaturné: Håper krigen er slutt neste år

Les også: Det kan ta 50 år å fjerne alle miner i Ukraina