Zelenskyj på europaturné: Håper krigen er slutt neste år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På besøk i Berlin hos den tyske statsministeren sa Volodymyr Zelenskyj at han håper krigen ville ende i 2025, og at bistand til Kyiv ikke burde minske innen den tid.

– Det er veldig viktig for oss at hjelpen ikke avtar neste år, sa den ukrainske presidenten.

Statsminister Olaf Scholz opplyste samtidig at Tyskland vil gi ytterligere 600 millioner euro i militær støtte til Ukraina – tilsvarende 7 milliarder kroner. Han lovet i tillegg 1,4 milliarder euro som Tyskland skal gi sammen med andre allierte innen utgangen av året.

– Tyskland står ved Ukrainas side, sa Scholz fredag ettermiddag.

Møtte paven

Det har vært to hektiske døgn for Zelenskyj. En potensiell seier til Donald Trump i det amerikanske valget kan bety mindre militær og økonomisk støtte til Ukraina. Presidenten har derfor de siste dagene forsøkt å sikre framtidig støtte hos europeiske ledere.

Fredag morgen besøkte han pave Frans, som lenge har tatt til orde for fred i Ukraina. 87-åringen skapte dog sinne i Kyiv da han tidligere i år ba ukrainere om å «heise det hvite flagget og forhandle».

I en post i sosiale medier sier Zelenskyj at hans samtaler med paven omhandlet det som presidenten kalte den enormt smertefulle problematikken rundt ukrainere som blir fanget og deportert til Russland, og at han håpet paven kunne hjelpe. Vatikanet uttalte at samtalene hadde handlet om den humanitære situasjonen i landet, samt hvordan landene kan bli enige om en varig og rettferdig fred.

Les også: Orban tror ikke Ukraina kan vinne krigen

Avkreftet samtaler om våpenhvile

Rundturen startet torsdag i London, der Zelenskyj møtte britenes statsminister Keir Starmer og Natos generalsekretær Mark Rutte. Senere samme dag dro den ukrainske presidenten til Paris for å møte Emmanuel Macron. Der avviste han rykter om våpenhvilesamtaler med Russland.

– Dette er ikke tema for våre samtaler, sa Zelenskyj til pressen.

Zelenskyj møtte Italias statsminister Georgia Meloni sent torsdag. Meloni lovet å støtte Kyiv så lenge det trengs, og uttalte at det skal holdes en internasjonal gjenreisingskonferanse for Ukraina i Roma i juli.

Les også: Ekspert: Putin ønsker å skremme USA (+)