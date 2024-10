Det kan ta 50 år å fjerne alle miner i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Styreleder i Norsk Folkehjelp, Jan Olav Andersen (68), har nettopp kommet hjem fra et besøk i et krigsherjet Ukraina. Norsk Folkehjelp har nemlig flere enn 300 ansatte i det krigsherjede landet – hvorav en stor del er ukrainere.

Andersen forteller om et enormt arbeid som må gjøres. Det kan ta 30 til 50 år å rydde landet for miner.

Russland har brukt tida etter invasjonen til å legge ut et enormt antall miner.

Søker etter miner

Sammen med sikkerhetssjef Aleksander Vikebø og Per Nergaard kunne Jan Olav Andersen med egne øyne se hvordan folkehjelpens folk søker etter miner og bomber.

Norsk Folkehjelp har jobbet med minerydding i mer enn 40 land, og har beskyttet sivile mot eksplosive våpen helt siden 1992. I dag er det 25 land.

Avdelingen for minerydding er den desidert største i Norsk Folkehjelp, og omsetter for en milliard kroner i året. Allerede i mai 2022, tre måneder etter Russlands invasjon, ble kontoret i landet etablert.

Totalt går i underkant av to milliarder kroner ut og inn hos folkehjelpen i løpet av et år. Totalt har Norsk Folkehjelp 3000 ansatte i over 30 land.

Et godt rykte

– Vi har den store fordelen av at vi ikke er en kommersiell aktør. Vi driver ikke for å tjene penger. Derfor kan vi også koste på oss gode sikkerhetsrutiner, sier han.

Virksomheten finansieres av blant andre ulike donorer, det norske Nansen-programmet og offentlige midler fra andre land. Samt bidrag fra private givere.

I Ukraina er mineryddingen spesielt viktig, fordi det kan gi bøndene mulighet til produksjon på jorder som fra før er forurenset av miner. Landet regnes nå som det mest mineforurensede landet i verden. Nærmere 30 prosent av Ukrainas landareal er berørt av forurensingen.

Minene kan være gravd ned, eller ligge udetonert på jordene. Ryddingen skjer gjennom flere metoder. Med hunder, maskiner, robotmaskiner og detektorer.

Minerydder i aktivitet med detektor. (Norsk Folkehjelp)

– Utfordringen i Ukraina er at jorda er ekstremt mineralrik, noe som ofte gir utslag på detektorene. Derfor er hundene svært viktige. Nylig fikk vi fire nye minehunder til Ukraina. Totalt har vi 18, men 6 er lånt ut til det ukrainske sivilforsvaret, forteller styrelederen.

Norsk Folkehjelp har begynt å bygge opp kapasiteten i Ukraina, men det største hundesenteret vil fortsatt ligge i Sarajevo.

Store ødeleggelser

Jan Olav Andersen har vært styreleder i Norsk Folkehjelp i et drøyt år, men det er første gang han besøker et mineryddingsprosjekt i en så stor skala.

Vel fremme i Ukraina var han mer forbauset over den tilsynelatende store normaliteten i et land herjet av krig.

– Spesielt i Kyiv gikk dagliglivet som normalt, bortsett fra portforbudet om natten og at flyalarmen ofte gikk om natten, sier han.

Jan Olav Andersen ute i felten med full beskyttelsesdrakt. (Norsk Folkehjelp.)

Andersen og kollegene besøkte store deler av Ukraina i løpet av den knappe uken. Blant annet i sør, hvor krigen er litt nærmere på enn andre steder.

Minerydderne må uansett ta mange forholdsregler i forhold til krigshandlingene. Og selvsagt ha på seg beskyttelsesklær. De kan ikke jobbe nærmere enn 20 kilometer fra fronten – men i sør er grensen satt til 40 kilometer.

– Hvis vinden er riktig, kan du høre angrepene, sier Andersen.

Han så med selvsyn åpenbare ødeleggelser på grunn av krigen. Mengder av bygninger er ødelagt i de tidligere russisk-okkuperte områdene i sør, som nå er tatt tilbake.

Forarbeidet

De spesialtrente hundene har en enorm evne til å lukte sprengstoff. De kan imidlertid ikke bare brukes tilfeldig.

Noe av det viktigste arbeidet skjer før de begynner å rydde et område. Det pågår forundersøkelser, blant annet gjennom å samle informasjon, foreta intervjuer, og avgrense områdene hvor det er mest fornuftig å lete.

Men det kan ta tid.

– Våre folk sier at hvis krigen tar slutt i morgen, er det behov for vår innsats i 30 til 50 år, sier Andersen.

Norsk Folkehjelp har et stort ønske om å være en langsiktig partner for folk i Ukraina.

– Derfor trenger vi all den økonomiske støtten vi kan få fra folk i Norge, er en liten bønn fra styrelederen.

Her har minerydderne funnet bombe. (Norsk Folkehjelp)

