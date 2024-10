Kreml nekter for telefonsamtaler mellom Trump og Putin

– Nei, det er ikke sant, sier Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov.

Påstandene stammer fra journalist Bob Woodwards nye bok War, eller Krig.

Her skriver Woodward at Donald Trump beordret en medarbeider til å forlate kontoret på Mar-a-Lago i Florida fordi Trump og Putin skulle ha en privat telefonsamtale. Dette skjedde tidlig i år, ifølge et sammendrag av boken som Washington Post har publisert.

Medarbeideren, som er anonym, hevder at Trump og Putin har snakket sammen opp mot sju ganger siden Trump forlot Det hvite hus i 2021. Woodward understreker at opplysningene ikke er bekreftet av andre kilder.

– Konstruert historie

20 tidligere og nåværende tjenestepersoner for både Trump og Biden har opplyst til New York Times at de ikke kjenner til at det har vært en slik kontakt mellom Trump og Putin, men flere sa at det ikke er utenkelig.

Trumps talsperson Steven Cheung avviser hele boken.

– Ingen av disse konstruerte historiene fra Bob Woodward stemmer, sa Cheung i en uttalelse før han beskrev Woodward som en forstyrret og forvirret mann.

Han nevnte imidlertid ikke eksplisitt påstandene om telefonkontakt og unnlot å svare på en melding der det ble spurt konkret om dette, ifølge NY Times.

Woodward hevder også at Trump sendte en koronatest-maskin til Putin i 2020. Denne var til Putins eget bruk.

Biden kalte Netanyahu en drittsekk

Boken tar også for seg forholdet mellom president Joe Biden og Israels president Benjamin Netanyahu. Bidens frustrasjon over Netanyahu brøt ut i vår, skriver Woodward. Biden skal i en privat tirade ha langet ut mot Netanyahu og kalt han en drittsekk og en «faens dårlig fyr».

Biden mente at Netanyahu regelmessig hadde løyet til ham og var frustrert over at Netanyahu gjentatte ganger sa at han skulle drepe hvert eneste medlem av Hamas, ifølge Woodward.

– Biden hadde sagt til ham at det var umulig og truet både privat og offentlig med å holde igjen våpenforsyninger fra USA, skriver han.

Talsperson i Det hvite hus, Emilie Simons, ble tirsdag spurt om påstandene i boken.

– De har et langvarig forhold. De har et veldig ærlig og direkte forhold, og jeg har ikke noen kommentarer til de spesifikke anekdotene, sa hun.

Avslørte Watergate-skandalen

81 år gamle Bob Woodward har en lang merittliste som journalist og forfatter. Sammen med Washington Post-kollega Carl Bernstein avdekket han president Nixons rolle i Watergate-skandalen, som førte til at Nixon trakk seg som president i 1974.

Woodward og Bernstein skrev boken Alle presidentens menn om skandalen.

Woodward har senere skrevet en rekke suksessfulle bøker med sensasjonelle avsløringer og et høyt forbruk av anonyme kilder. Mange har gått ut og nektet for anklager han har kommet med, og i flere tilfeller har andre journalister stilt spørsmål ved hans metoder.

Samtidig har en rekke av hans mest kjente avsløringer etter hvert vist seg å stemme, ifølge NY Times.

