Obama med krass Trump-kritikk på valgmøte

– Jeg skjønner hvorfor folk ønsker at noen skal røske litt opp i ting. Jeg skjønner at folk er frustrerte og tenker at «vi kan gjøre det bedre». Det jeg ikke skjønner er hvordan noen kan tro at Donald Trump vil røske opp i ting på en måte som er bra for dere, sa Obama til publikum på et universitet i Pittsburgh i delstaten Pennsylvania.

Harris sliter med å lokke til seg mannlige velgere – særlig svarte menn – og Obama henvendte seg direkte til dem med følgende beskjed.

– En del av meg tenker at dere bare ikke får helt følelsen for en kvinne som president, så dere kommer med andre alternativer og forklaringer.

Den tidligere presidenten sa også at Trumps tendens til å være nedlatende overfor andre ikke er et tegn på ekte styrke.

– Vurderer dere å la være å stemme eller å støtte noen som har en historie med å være nedsettende overfor dere, fordi dere tror det er et tegn på styrke, fordi det er å være en mann? Å trykke kvinner den? Det er uakseptabelt, sa Obama.

Han kalte Trumps planer om å selge bibler for å skaffe penger til valgkampen for galskap og brukte samme ord om Trumps omfavnelse av konspirasjonsteorier.

Da publikum buet for Trump, ba Obama dem om å «ikke bue, men stemme».

