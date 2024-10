Biden: Milton forårsaket skader for 50 milliarder dollar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Orkanen traff Florida torsdag, kun et par uker etter at orkanen Helene feide over flere av USAs sørøstlige delstater.

Ødeleggelsene er enorme, og Milton alene har ført til materielle skader for om lag 50 milliarder dollar, sa president Biden i en uttalelse fredag og la til at han vil be Kongressen om mer penger. Beløpet tilsvarer om lag 534 milliarder kroner etter dagens kurs.

Minst 16 mennesker er så langt bekreftet omkommet som følge av Miltons herjinger.

Flere millioner amerikanere er fortsatt strømløse, og Biden sier at orkanene viser at det er stort behov for å gjøre strømnettet mer motstandsdyktig mot ekstremvær.

