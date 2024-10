Hardkjør mot Orban i EU-parlamentet

Av Bibiana Piene/NTB

Orban var invitert for å legge fram prioriteringene til det ungarske formannskapet i EU dette halvåret.

Men mange benyttet anledningen til å skjelle ut Orban, blant annet for hans støtte til Russland og antidemokratiske politikk.

EU-sjefen fikk applaus

Blant dem som gikk i rette med Orban, var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Hun tok blant annet opp at Orban på mange måter har stilt seg på Russlands side i Ukraina-konflikten. Ungarn har en rekke ganger prøvd å stenge for EU-støtte til Ukraina.

– Det er fortsatt dem som mener denne krigen ikke skyldes Putins maktgrådighet, men Ukrainas tørst etter frihet. Så jeg vil spørre dem, vil de også skylde på ungarerne for den sovjetiske invasjonen i 1956, sa von der Leyen syrlig – til applaus fra salen.

EU-sjefen lurte også på hvorfor Ungarn, som er steilt imot EUs asylpakt og har stengt grensene for migranter, nylig løslot over 1000 dømte menneskesmuglere fra fengsel.

– Dette er ikke å bekjempe illegal immigrasjon i Europa. Dette er å kaste problemene over gjerdet til naboen, slo hun fast.

Raste mot «fredsreise»

Lederen for den største partigruppa i parlamentet, Max Weber i høyreliberale EPP, kritiserte på sin side Orban for hans såkalte «fredsreise» til Russland og Kina like etter at Ungarn overtok formannskapet.

– Dette var aldri noe fredsoppdrag. Det var en krigsforlengende reise, fastslo Weber.

Lederen for sosialdemokratiske S & D, Iratxe García Pérez, raste over Orbans påstand om at illegal migrasjon har ført til økt homofobi i EU.

– Hvordan kan du snakke om homofobi og kjønnsrelatert vold, når du selv fjerner lover som beskytter kvinner og lhbtq-bevegelsen, sa hun.

I sitt sluttinnlegg svarte Orban med samme mynt.

– Dette er løgner fra venstresiden og politisk propaganda, freste han.

Konkurransepakt

Orban lanserte også ungarske planer om å få vedtatt en konkurransepakt for EU på et uformelt EU-toppmøte i Budapest i november.

At EU må få fart i sin konkurransekraft, er lite omstridt.

Orbans utgangspunkt er imidlertid at en stor del av EUs problemer skyldes blind tro på grønn omstilling og manglende tilgang på russisk energi.

Det er det mange EU-land som vil være uenige i.

