Erdogan vil skjerpe lovene etter flere brutale kvinnedrap

I forrige uke ble to 19 år gamle kvinner drept i Istanbul, hvorav den ene ble halshogd. Den mistenkte er en ung mann som tok livet sitt etter ugjerningene.

I slutten av september ble en 26 år gammel politikvinne drept. Den mistenkte mannen har et langt kriminelt rulleblad.

Ifølge en overvåkingsgruppe har 290 kvinner blitt drept i Tyrkia så langt i år. I tillegg er det mistanke om at ytterligere 160 kvinner er blitt drept, selv om dødsfallene er registrert som enten «selvmord» eller «ulykker».

Erdogan sier nå at han vil gjøre det lettere å fengsle mistenkte som står i fare for å begå nye lovbrudd, og han vil også innføre strengere betingelser for å bli løslatt fra fengsel.

– Det uroer oss, som det gjør med alle andre, å se kriminelle med flere titall saker på rullebladet vandre rundt i frihet, sa Erdogan da han onsdag talte i nasjonalforsamlingen.

