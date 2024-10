Seierssikker Netanyahu lover å fortsette kampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Sammen skal vi fortsette å kjempet, og sammen skal vi – med Guds nåde – vinne, sier Netanyahu i en videomelding på en offisielle markering av at det er ett år siden angrep der over 1200 mennesker ble drept og rundt 250 tatt som gisler. Markeringen ble holdt i Ofakim, nær Gazastripen, der 40 mennesker ble drept.

Netanyahu beskriver 7. oktober og det Hamas-ledede angrepet som «en dag med ubeskrivelige lidelser for landet» og sa at israelerne hadde kommet sammen for å forsvare landet.

– Vi har satt mål for krigføringen, og vi oppnår dem, fortsetter statsministeren. Han sier målene er å rive ned Hamas' styre, få hjem alle gislene, gjøre fremtidige trusler fra Gazastripen umulige, og sikre at innbyggere nord og sør i Israel trygt kan vende hjem.

Etter et år med krigføring, der nærmere 42.000 er drept på Gazastripen, og der Israel utsettes for stadig krassere internasjonal kritikk for sin avhandlinger i Gaza – og i Libanon – er ingen av målene oppnådd fullt ut.

