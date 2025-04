Ap har satt inn dødsstøt mot strømkabler til Danmark

De to eldste av fire strømkabler mellom Norge og Danmark, kjent som Skagerrak 1 (SK1) og Skagerrak 2 (SK2), når enden av sin tekniske levetid i 2026 og 2027. Statnett og det danske selskapet Energinet, som drifter de to kablene, har derfor startet et felles prosjekt for å se på hvilke muligheter som finnes for å eventuelt fornye dem. De to statseide selskapene har gjort det klart at de ønsker å opprettholde strømforbindelsen.

– Statnett vurderer det som rasjonelt for det norske kraftsystemet å reinvestere de to eldste Skagerrak-forbindelsene, uttalte Christian Færø, konstituert konserndirektør Nett, i høst.

Forrige helg vedtok derimot landsmøtet i Arbeiderpartiet at de ikke vil bygge noen nye utenlandskabler. I deres nye partiprogram nevner de dessuten spesifikt SK1 og SK2, og skriver at de ikke skal erstattes. Dermed setter regjeringspartiet i praksis en stopper for de to kablenes framtid, allerede før Statnett har kommet i mål med å utrede mulighetene for å reinvestere i dem.

– Økt kapasitet ved en eventuell fornyelse av SK1 og SK2 vil vi vurdere som ny kapasitet og dermed si nei til, sier Ingvild Kjerkol, energipolitisk talsperson i Ap, til Dagsavisen.

Vil velge «rasjonell» kabelløsning

Kablene har i dag en kapasitet på 500 megawatt (MW). Dette vil økes hvis kablene fornyes, har Statnett tidligere kommunisert.

Kablene går i dag fra Kristiansand og krysser Skagerrak før de går i land i Danmark. (Statnett)

«Kapasiteten på en reinvestert forbindelse vil bli høyere enn dagens SK1 og SK2 som er basert på «gårsdagens» likestrømsteknologi», skrev Statnett i en e-post til Agder fylkeskommune 3. desember i fjor, ifølge Energiteknikk.

Dette ble også poengtert da Agder fylkeskommune behandlet saken et par uker senere, viser referatet fra møtet.

«Det er ikke tatt stilling til hvilken kapasitet det vil bli på en reinvestert forbindelse, men den blir høyere enn i dag», står det i den delen av dokumentet der det vises til Statnetts begrunnelse for en eventuell reinvestering.

Når vi ber Statnett kommentere kapasiteten på fremtidige strømkabler til Danmark, får vi bare til svar at de ennå ikke har tatt stilling til dette.

– Dette må utredes nærmere i samarbeid med Energinet, dersom det skal søkes konsesjon, sier Steinar L. Bygdås, prosjektleder i Statnett.

– Er det i det hele tatt et reelt alternativ at eventuelle fremtidige kabler til Danmark kan ha samme eller lavere kapasitet enn dagens snart 50 år gamle kabler?

– Hvilken kabelteknologi som bør benyttes og implikasjoner dette har for kapasitet på en eventuell fornyet forbindelse er noe som må undersøkes nærmere. Dersom det søkes konsesjon vil det være med den løsningen Statnett anser som mest samfunnsmessig rasjonell, svarer Bygdås.

Vi ønsker full kontroll på energiressursene våre. — Ingvild Kjerkol, energipolitisk talsperson i Ap

Bekymret for europeiske strømpriser

Nettoeksporten gjennom SK1 og SK2 var på 1.543 gigawattimer (GWh) i fjor, noe som tilsvarte 23 prosent av Norges nettoeksport av strøm til Danmark, ifølge Europower. De skriver også at de to kablene først blir tatt i bruk når kapasiteten til de to nyeste kablene, SK3 og SK4, er utnyttet fullt ut.

De gamle kablene vil fortsatt være i drift så lenge det anses som teknisk og økonomisk forsvarlig. Uten dem vil samlet kapasitet mellom Norge og Danmark gå fra 1.700 megawatt (MW) til 1.200 MW, ifølge Statnett.

Å fornye dem har et kostnadsestimat på mellom 10 og 16 milliarder norske kroner, hvorav Statnetts andel er om lag halvparten.

Grunnen til at Arbeiderpartiet ikke ønsker å investere i nye utenlandskabler, oppgis i partiprogrammet som et ønske om å redusere prissmitten fra Europa.

– Arbeiderpartiet ønsker ikke å øke kraftutvekslingen ukritisk, vi ønsker full kontroll på energiressursene våre. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler er en suveren beslutning fattet av norske myndigheter. I dagens situasjon hvor de europeiske kraftmarkedene kan skape høye pristopper i Norge, sier vi klart og tydelig at vi ikke ønsker nye utenlandsforbindelser i inneværende og neste stortingsperiode, sier Kjerkol til Dagsavisen.

– Det er ikke aktuelt for regjeringen å godkjenne prosjekter hvor norsk forsyningssikkerhet er skadelidende og effektene for kraftprisene for norsk næringsliv og husholdninger er uakseptable, legger hun til.

Skagerrakforbindelsene – veien videre

Statnett og Energinet driver fire strømforbindelser mellom Norge og Danmark, kjent som Skagerrakforbindelsene.

To av kablene, Skagerrak 1 og 2 (SK1 og SK2), nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Statnett og Energinet har derfor besluttet å vurdere reinvestering av disse.

Statnett har sendt et forslag til utredningsprogram til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), som sendte saken på offentlig høring i fjor.

Til sammen kom det 67 høringsinnspill om eventuell reinvestering av Skagerrakkablene.

Statnett venter nå på at NVE skal fastsette et endelig utredningsprogram.

Deretter er planen at Statnett utarbeider en konsekvensutredning og eventuelt beslutter å konsesjonssøke en reinvestering.

Energidepartementet fatter endelig vedtak etter en eventuell konsesjonssøknad.

Kilde: Statnett

Følger med strømmen

Foruten regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har også partier som Rødt og Frp gitt klar beskjed om at de ikke ønsker en videreføring av utenlandskablene til Danmark. Det er med andre ord et klart politisk flertall mot dette akkurat nå.

– I praksis handler dette om nye kabler, sannsynligvis med større kapasitet enn de gamle. Dette vil øke prissmitten og gi oss dårligere kontroll over kraften, sa Rødts nestleder Sofie Marhaug til NTB i fjor.

Miljøpartiet De Grønne er et av partiene som har tatt tydeligst standpunkt for å beholde strømkablene mellom Norge og Danmark.

– Å kutte ut kabler til nabolandene våre vil ikke være klokt. Både norsk, nordisk og europeisk energisikkerhet vinner på tett samarbeid, har MDGs partileder Une Bastholm tidligere uttalt, ifølge NTB.

Høyre opplyser til Dagsavisen at de i dag verken vil si ja eller nei. De ønsker i stedet å vente til Statnett og Energinet blir ferdige med å utrede mulighetene for en eventuell reinvestering av kablene før de tar standpunkt i saken.

Ikke på bølgelengde med Danmark

Dagsavisen har bedt det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kommentere den norske regjeringens nei til å fornye Skagerrakkablene og spurt hvordan det eventuell vil påvirke forholdet og samarbeidet mellom de to nabolandene. Departementet svarer at de ikke ønsker å gi noen kommentar på nåværende tidspunkt.

Nyheten har derimot skapt bølger i Danmark tidligere.

Da det først ble kjent at Arbeiderpartiet gikk inn for å skrote en fornyelse av SK1 og SK2, gikk Kristian Jensen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Green Power Denmark, som fungerer som talerør for dansk energisektor, hardt ut:

– Det er en skikkelig dårlig idé. Det vil være en skam for forbrukere både i Norge og Danmark om vi ikke kan fortsette det gode samarbeidet, sa han til NTB i desember.

