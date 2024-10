Ett år etter

For ett år siden angrep Hamas’ islamister isralere og utenlandske statsborgere i ørkenen utenfor Gazas gjerder. Det var et feigt attentatet på helt vanlige, uskyldige mennesker. Angrepet var forkastelig og kan ikke annet enn fordømmes.

Vi skal benytte dagen til å minnes de mange hundre ofrene for Hamas’ terror. Dette er Israels dag til å minnes sine falne. Og vår dag til å anerkjenne deres smerte. Mange israelere har ennå ikke fått hjem sine kjære som har sittet som gisler i ett år. Millioner lever i reell frykt for liv og framtid.

Angrepet viste at Israel er omgitt av fiender som ansporet av fanatisk islamisme, ikke skyr noen midler i sin kamp. Islamistene viste sitt sanne ansikt når de myrdet uskyldige.

Vi skal også bruke 7. oktober til minnes den norske jødiske minoriteten, som opplever hets og trusler i kjølvannet av tragedien. Det er viktig å understreke at de som gruppe ikke er ansvarlig for Israels handlinger i året som er gått. Bare Israel, og landets ledere, er ansvarlig og kan klandres for det som har fulgt.

Men man kommer, heller ikke på denne dagen, unna proporsjonene i Israels svar og bruk av makt. Israel hadde helt legitime krav om rettferdighet og straff for de ansvarlige i Hamas, men over 40.000 døde palestinere, sperret hjelpesløse inne på et lite landområde, har vært å gå alt for langt. Livsgrunnlaget for to millioner palestinere er borte.

Det Israels krigføring har påført de mange palestinske barna, er utilgivelig. Og kan ikke på noen måte rettferdiggjøres. Deres skjebne som offer − som foreldreløse, traumatiserte og med livsvarige skader − vil for alltid være en skam for Israel.

Urett er siden 7. oktober blitt straffet med større urett. Den siste ukas angrep på Hizbollah i Libanon har gjort en vanskelig situasjon i Midtøsten enda verre. Igjen er uskyldige sivile drept. Mens verdenssamfunnet har manet til fred og avspenning, har Israel økt trykket i regionen generelt og særlig mot Iran.

Bare Hamas er ansvarlig for 7. oktober. Men voldsspiralen vi nå ser utvikle seg i Midtøsten og som truer verdensfreden, er Israels ansvar. Landets ledere har sviktet sitt folk ved å gjøre landet enda mer utsatt, enda mer hatet og enda mer isolert. Ett år etter er israelernes sikkerhet svekket.

