Harris på medieoffensiven – men unnviker Israel-spørsmål

Den tilsynelatende medieoffensiven begynte med den populære podkasten «Call Her Daddy», som slapp et intervju med Harris søndag. Selv om forhåndsstemmegivingen allerede er i gang, jobber Harris fortsatt med å la amerikanere bli kjent med henne – noe som dels skyldes at hun måtte hoppe inn for president Joe Biden som Demokratenes kandidat i juli.

Mandag begynte en runde hos de mer tradisjonelle mediene. Det velrenommerte nyhetsmagasinet «60 Minutes» på CBS viste et intervju med henne, der hun blant annet fastslo at hun holder Bidens linje mot Russlands Vladimir Putin: Ingen møter med ham uten at ukrainske representanter er til stede. Harris benyttet også anledningen til å sende et stikk til sin motstander, republikaneren Donald Trump.

Unnvikende om Israel

– Donald Trump, hvis han var president, ville Putin vært i Kyiv nå. Han snakker om «Å, han kan få slutt på det i løpet av en dag», Du vet hva det handler om? Det er snakk om overgivelse, sier hun.

Når det gjaldt Midtøsten var Harris noe mer unnvikende. Hun fikk blant annet spørsmål om hvorvidt hun anser Israels statsminister Benjamin Netanyahu som en nær alliert.

– Med all respekt vil jeg si at det er rimeligere å spørre hvorvidt vi har en viktig allianse med det israelske folk, og der er svaret ja.

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)

Flere intervjuer tirsdag

Tirsdag fortsetter medieoffensiven, og visepresidenten tar turen innom en rekke opptak ulike steder i USAs mediesentrum New York. ABCs aktualitetsprogram «The View», radiotoppen Howard Stern og komikeren Stephen Colbert skal alle intervjue Harris.

Hun har fortsatt ikke hatt et større intervju med en avis eller tidsskrift. Istedenfor diskuterer staben hennes muligheten for å prate med andre podkaster, som ofte har flere lyttere enn amerikanske aviser har lesere eller TV-kanaler har seere.

Les også: – Republikanerne kan ha spent bein på seg selv (+)

Les også: Donald Trump: – Vinner vi her, så vinner vi hele greia (+)

Les også: Frykter at meningsmålingene bommer. Igjen: – Trump blir tøff å slå (+)