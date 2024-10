Høyesterett avviser ankesak fra R. Kelly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Retten har ikke begrunnet avgjørelsen, men den er i tråd med en rekke lavere rettsinstanser som tidligere har avvist å behandle saken.

Sangeren, som egentlig heter Robert Kelly, ble i 2022 dømt i en domstol i Chicago for å ha produsert overgrepsmateriale og utnyttet mindreårige for sex.

Den fornærmede har ikke blitt identifisert ved navn, men hun har vitnet om at hun var 14 år da en video med henne og Kelly ble filmet.

Artisten har også anket en 30 år lang dom for utpressing og menneskehandel i New York.

Kelly har vunnet tre Grammy-priser og vært nominert 25 ganger. På et punkt var han en av verdens største artister. Sangen «I Believe I Can Fly», som ble laget til Michael Jordan-filmen «Space Jam», gikk til topps i en rekke land.

På VG-lista i Norge kom sangen så høyt som nummer to.

