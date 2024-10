Britisk lege forsøkte å drepe morens partner med falsk koronavaksine

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Familielegen sjekket inn på et hotell i Newcastle under falskt navn, brukte falskt registreringsnummer på bilen og forkledde seg med en parykk for å gjennomføre planen, ifølge påtalemyndigheten.

53-åringen kledde seg ut som en sykepleier og oppsøkte hjemmet der mannen bodde med moren hans. Der skal han først ha tatt sin egen mors blodtrykk før han satte sprøyten i morens partner.

Påskuddet var at det var en oppfriskningsdose mot koronaviruset. Mannen ble injisert med en kjøttetende bakterie. Han overlevde, men måtte tåle fryktelige smerter og permanente skader.

Motivet skal ha vært en arvetvist. I morens testamente ville huset hennes gått i arv til partneren ved hennes død, noe familielegen ikke likte.

Aktor Peter Makepeace påpeker at virkeligheten noen ganger overgår fantasien.

– Han brukte sin omfattende kunnskap om gift for å gjennomføre planen, sier Makepeace.

Rettssaken i Newcastle Crown Court startet i forrige uke, og legen erkjente seg skyldig i drapsforsøk mandag. Straffeutmålingen skjer 17. oktober.

