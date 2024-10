Barth Eide gir ikke opp håpet om en diplomatisk løsning i Midtøsten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I dag mener jeg det er viktig å huske på både alle de som ble berørt av terrorangrepet for ett år siden, og de som har sine kjære i fangenskap, og jeg gjentar kravet om umiddelbar og betingelsesløs frigivelse av gislene, sier utenriksminister Espen Barth Eide til TV 2.

Utenriksministeren sier at han også tenker på norske jøder som ble preget av angrepet.

– Det er en grusom situasjon, og det er grusomt, samme hva man ellers mener og alt som har skjedd siden, sier han.

Eide sier man aldri skal gi opp håpet om en diplomatisk løsning i Midtøsten-konflikten.

– Dette kan ikke fortsette. Det må bringes til en stopp, men det krever jo at også de landene som har aller mest innflytelse på Israel og de som har aller mest innflytelse på Hamas, bruker all sin kraft på å overbevise dem om at en våpenhvile nå er nødvendig.

Les også: Midtøsten-ekspert: – Israel vil ødelegge Hizbollah militært (+)

Les også: – Vanskelig å forstå hvordan Israel skal leve videre i Midtøsten (+)

Les også: Tynt fredshåp: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake