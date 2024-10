Trump sier at Israel bør angripe Irans atomanlegg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trump kom med uttalelsen på et valgkamparrangement i Fayetteville delstaten North Carolina.

Uttalelsen var en henvisning til et spørsmål som president Joe Biden fikk tidligere denne uken om muligheten for at Israel kan gjennomføre angrep mot Irans atomprogram.

– Da de spurte ham det spørsmålet, burde svaret ha vært: Treff atomanleggene først, og bekymre seg om resten senere, sier Trump.

Opptredenen hans var den fjerde i denne delstaten på én måned. North Carolina er blant vippestatene der presidentvalget kan bli avgjort.

Ifølge en gjennomsnittsmåling fra FiveThirtyEight, leder Trump med 0,5 prosentpoeng over demokratenes presidentkandidat Kamala Harris i North Carolina. Det er innenfor feilmarginen. I vippestatene Georgia og Arizona leder han med henholdsvis 1,1 prosentpoeng og 1,2 prosentpoeng over henne, også dette innenfor feilmarginen.

På vei til arrangementet i North Carolina fredag, besøkte Trump Evans i Georgia, som er blant områdene i det sørøstlige USA som ble hardt rammet av orkanen Helene. I Evans fikk Trump en orientering om ekstremværet og opprydningsinnsatsen av den republikanske guvernøren Brian Kemp.

