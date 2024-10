To svensker er terrorsiktet i Danmark etter eksplosjoner ved Israels ambassade

Dansk politi opplyser lørdag ettermiddag at de har funnet grunnlag for å utvide siktelsen mot de to svenske guttene.

– De to svenskene som er siktet for eksplosjonene i Hellerup tidligere i uka, er i dag tidlig også siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 114, opplyser Københavns politi på X.

De to tenåringene er dermed siktet under det som omtales som den danske terrorparagrafen, som gjelder lovbrudd som det antas har et terrormotiv.

De to svenskene er fra før siktet for besittelse av fem håndgranater og for å ha kastet to av dem opp på en balkong i nærheten av Israels ambassade i den danske hovedstaden. De har allerede blitt besluttet varetektsfengslet i fire uker.

Dansk politi sa allerede tidligere denne uken at de undersøkte et mulig terrormotiv for hendelsen. Aktor Søren Harbo har også sagt at han mener tenåringene ikke handlet alene, uten at han har ønsket å gå nærmere inn på hva han mener.

Danmarks etterretningstjeneste (PET) har tidligere sagt at de også undersøker mulige forbindelser til Iran etter eksplosjonene i nærheten av Israels ambassade, som antas å skyldes håndgranater.

Også den operative sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo), Fredrik Hällstrøm, har sagt han tror både angrepet i København og en skyteepisode utenfor Israels ambassade i Stockholm kan ha koblinger til Iran.

