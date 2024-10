Israel forbereder et svar på Iran-angrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– IDF forbereder en respons på det uhørte og ulovlige iranske angrepet på Israel og israelske sivile, sier tjenestepersonen til nyhetsbyrået AFP.

Vedkommende uttaler seg på betingelse av anonymitet ettersom han ikke er autorisert til å uttale seg om saken.

Hva slags respons det er snakk om eller når det vil skje, er ikke kjent.

Den venstreorienterte israelske avisen Haaretz , som siterer IDF, melder at hærens respons kommer til å bli betydelig.

– IDF forbereder seg på et betydelig angrep mot Iran etter denne ukas angrep fra Teheran, skriver avisen.

– Hæren utelukker ikke muligheten at Iran kan komme til å avfyre raketter mot israelsk territorium igjen etter det israelske angrepet, legger avisen til.

Iran sendte rundt 200 raketter mot Israel tirsdag som gjengjeldelse for Israels likvidering av Hamas-leder Ismail Haniyeh, Hizbollah-leder Hassan Nasrallah og den iranske generalen Abbas Nilforoushan. Det var det andre iranske angrepet mot Israel på under seks måneder.

De fleste av rakettene ble skutt ned av israelsk luftforsvar, mens enkelte traff militærbaser uten at det forårsaket store skader.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet at Iran skal få betale dyrt for rakettangrepet, og enkelte israelske politikere har tatt til orde for å angripe iranske atomanlegg og oljeinstallasjoner.

Les også: Dette gir rett til nødhjelp fra Nav

Les også: – Samfunnet klarer ikke å se forbi at jeg bruker hijab (+)

Les også: Aner ikke hvor mye natur som er ødelagt (+)