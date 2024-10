Kim: Nord-Korea vil ikke nøle med å bruke atomvåpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvis fienden prøver å sette styrkene sine inn på Nord-Koreas territorium, kommer Nord-Korea til å ta i bruk alle offensive midler landet har, uten å møle, og det omfatter atomvåpen, sier Kim ifølge det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA fredag.

Trusler fra fienden kommer ikke til å føre til at Nord-Korea kvitter seg med atomvåpen, uttaler han også, og sier at Nord-Korea har etablert seg som en atommakt, og at det ikke er noe som kan endres på.

