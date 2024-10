Globale matvarepriser fortsetter å stige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sammenlignet med august steg FAOs prisindeks med 3 prosent. Fra september i fjor var oppgangen på 2,1 prosent, ifølge en pressemelding fra FN-byrået.

Oversikten viser at sukker har blitt 10 prosent dyrere på verdensmarkedet den siste måneden.

Det skyldes blant annet dårlige utsikter for sukkeravlingene i Brasil og bekymring for at Indias avgjørelse om å oppheve restriksjoner på bruk av sukker i etanolproduksjonen kan påvirke eksporten.

Kornprisene steg med 3 prosent som følge av økte eksportpriser på hvete og mais, mens risprisene falt med 0,7 prosent.

Meieriprisene steg 3,8 prosent på verdensbasis, mens kjøttprisene steg 0,4 prosent, ifølge FAO.

