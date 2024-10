Cheney latterliggjorde Trump på valgkampmøte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg var en republikaner selv før Donald Trump begynte med spraytan, sa Liz Cheney.

Hun delte scenen sammen med Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris i Wisconsin, som er en viktig vippestat i USA-valget.

Både Liz og Dick Cheney har vært skarpe i tonen mot tidligere president Donald Trump, og sagt hun ikke kommer til å stemme på ham i år.

– Jeg er stolt over å si at jeg kommer til å stemme på visepresident Kamala Harris, sa hun.

Den tidligere republikanske kongresskvinnen mener at Trump ikke er skikket til å være president.

Cheneys opptreden kan hjelpe Harris å vinne over uavhengige eller nølende republikanske velgere, i det som ligger an til å bli et utrolig jevnt valg.

