WHO: 28 helsearbeidere er drept i Libanon de siste 24 timene

Flyrestriksjoner fører også til at WHO ikke er i stand til å levere akuttmedisinsk utstyr til Libanon fredag, opplyser WHO-sjefen.

Libanons helseminister Firass Abiad oppgir torsdag at over 100 helse- og redningsarbeidere er drept i israelske angrep i landet. Over 40 av dem skal ha blitt drept de siste tre dagene. Det er uklart om dette antallet inkluderer helsearbeiderne WHO omtaler.

Abiad opplyser videre at 220 helse- og redningsarbeidere såret og nesten 130 ambulanser og brannbiler ødelagt som følge av israelske angrep. Ni sykehus og 45 andre helsesentre skal ha blitt truffet i angrepene, i tillegg til de mange kjøretøyene. Hvilken tidsperiode det er snakk om, er uklart.

– Dette er et brudd på internasjonale lover og traktater, og det er en krigsforbrytelse. Det er det ingen tvil om, sa helseministeren til journalister i Beirut torsdag.

– Å si at disse kjøretøyene hadde våpen eller lignende, det er feil og gamle unnskyldninger og løgner, som vi har hørt i Gaza tidligere, føyer han til.

Han anklager også Israel for ikke å ha gjort noen forsøk på å beskytte helse- og redningsarbeiderne.

Ifølge Abiad er i alt 1974 mennesker drept i israelske angrep i Libanon det siste året. Blant de drepte er det 127 barn, ifølge ministeren. Han sier også at 9.384 mennesker er blitt såret.

