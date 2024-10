Venezuela: Har verifisert valgkvitteringer

Ekspertene fra amerikanske Carter Center, som var observatører under valget, slår fast at det elektroniske systemet som brukes til å gjennomføre valg i Venezuela fungerte slik det skulle.

I et møte med Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) uttalte de at regjeringspartiet og andre innblandede «vet hva sannheten er».

Carter Center-gruppa var en av to som myndighetene inviterte for å observere presidentvalget i Venezuela 28. juli. Valgmyndighetene var raskt ute med å erklære at president Nicolás Maduro vant valget, mens opposisjonen mener at deres kandidat Edmundo Gonzalez vant.

Kvittering

Siden har de kranglet om tusenvis av kvitteringer fra stemmemaskiner, kjent som actas. Disse har lenge vært regnet som den eneste reelle dokumentasjonen på valgresultater i Venezuela. Hver eneste av de 30.000 stemmemaskinene som ble brukt i valget, har trykket flere slike kvitteringer, og deltakende partier har rett til å få en kopi når resultatet er blitt sendt inn til det nasjonale valgrådet.

De offisielle valgmyndighetene, som er lojale mot myndighetene, erklærte Maduro som seierherre bare noen timer etter at valglokalene stengte. De publiserte imidlertid ikke resultater fordelt på stemmemaskiner, slik de har gjort ved tidligere valg – myndighetene påsto at nettsiden deres var blitt hacket.

Opposisjonen har fått tak i kvitteringer fra mer enn 80 prosent av maskinene – og publisert dem på nett. Myndighetene hevdet da at disse kvitteringene var falske, og benyttet anledningen til å rettsforfølge flere opposisjonspolitikere, deriblant Gonzalez.

Ville ikke erklære seierherren

– Stemmesystemet er elektronisk, men gir oss dokumentasjon på papir – bevis på hva maskinene melder inn. Det er det som ble samlet inn av titusener av observatører, ikke bare fra opposisjonen, men også fra regjeringspartiet PSUV. Alle har samme informasjon, sier Jennie Lincoln fra Carter Center.

Hun ville samtidig ikke erklære Gonzalez som seierherre, ettersom hun mener det er myndighetenes jobb.

OAS og en rekke land i Nord- og Sør-Amerika har oppfordret venezuelanske myndigheter til å publisere resultatene fordelt på stemmemaskin.

