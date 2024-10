Rundt 20 døde etter forlis i Kongo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Båten sank torsdag morgen lokal tid, bare noen få hundre meter fra kysten ved byen Goma. En havnearbeider i byen sier til AFP at minst 17 personer omkom i forliset. Helsearbeidere opplyser at minst to av de døde er barn.

Det er frykt for at det faktiske dødstallet er enda høyere. Øyevitner sier til nyhetsbyrået AP at de så minst 50 døde personer bli hentet opp av sjøen.

Lokale myndigheter har så langt ikke gått ut med noen offisielle tall, men opplyser at redningsarbeid pågår.

Les også: – Samfunnet klarer ikke å se forbi at jeg bruker hijab (+)

Les også: Aner ikke hvor mye natur som er ødelagt (+)

Les også: Ekspert om sparing til pensjon: – Det er misforstått (+)