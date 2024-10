Biden om Israel-svar mot Iran: Ingenting skjer torsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ingenting kommer til å skje torsdag, svarte Biden da han ble spurt om han ville tillate Israel å svare på tirsdagens iranske rakettangrep.

– Vi tillater ikke Israel uansett, vi gir dem råd, la den amerikanske presidenten til.

Han ble senere spurt om han var positiv til at Israel kan angripe iranske oljeinstallasjoner.

– Det er noe vi diskuterer, svarte presidenten.

Axios skrev onsdag at det kunne være aktuelt med angrep rettet mot iranske oljeinstallasjoner. Avisa henviste til israelske tjenestepersoner.

Israel har varslet at de vil svare på det iranske angrepet, men det er så langt ikke kjent hvordan et slikt svar kan se ut. Biden har tidligere sagt at han vil snakke med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om hvordan landet bør svare på angrepet.

Etter en samtale med G7-landene onsdag, sa Biden at Israel bør svare proporsjonalt. Presidenten og hans støttespillere har gjentatte ganger sagt at de ikke vil at konflikten i Midtøsten skal eskalere til en full regional krig.

Irans president Masoud Pezeshkian har lovet et "kraftig svar" om Israel gjengjelder tirsdagens angrep.

