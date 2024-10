Norsk lege i Gaza: – Folk er redde for å bli glemt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Andreassen har vært i Gaza flere ganger siden 7. oktober i fjor, da krigen mellom Israel og Hamas begynte. Nå er han på det europeiske sykehuset i Khan Younis, som tok imot de fleste av over 50 drepte i israelske angrep det siste døgnet.

– Det er sprengskader og splintskader. Nå har vi akkurat fjernet en stor splint fra beinet på en ti år gammel gutt, sier han til NTB.

Splinten på 15 centimeter sto i en del av beinet med mye blodkar, og det at legene fikk fjernet den uten at det oppsto større blødninger, omtaler Andreassen som et lite lyspunkt.

26-timersvakter

– Stemningen har vært som vanlig. Folk er slitne og har jobbet med dette i et år. De har jobbet 26-timersvakter, og når de reiser hjem for å slappe av, så er «hjem» ofte et telt. I natt har folk ikke sovet, barn har ligget våkne og vært redde.

En av legene på sykehuset ble drept med sin familie natt til onsdag. Norwac sine leger bidrar med sin erfaring og kunnskap, men Andreassen roser først og fremst de lokale legene. Samtidig preger krigen i Libanon også stemningen i Gaza.

Frykter å bli glemt

– De lokale sier at nå blir Gaza glemt, og at det nå bare er Libanon. Også i lokale nyheter i Gaza er det Libanon som kommer øverst, og det føler folk absolutt på. De er redde for å bli glemt.

De siste dagene har krigen i Midtøsten eskalert. Israel har gjennomført store angrep i Libanon, rettet mot Hizbollah, og tirsdag kveld svarte Hizbollah-allierte Iran med et stort rakettangrep mot Israel.

Mange frykter nå at Midtøsten står foran en stor regional krig.

